行政院號稱內閣改組，但爭議部會首長卻幾乎文風不動。國民黨上午再點名，行政院長陳建仁、衛福部長薛瑞元與農委會主委陳吉仲，3人就是陳「朽木、過渡內閣」代表，「國家運輸安全調查委員會」主委楊宏智就是朽木內閣的標準模範。

國民黨副發言人周羿希表示，陳建仁與薛瑞元屢為黑箱重重、爆發弊案的高端護航，在國民黨立委李德維要告發薛圖利時，薛還回嗆李惹錯人，「我們有一個人會被抓去關」，對民代傲慢態度，難怪會得到「朽木為官、禽獸食祿」評價。

國民黨發言人李明璇則指出，陳吉仲當官後護航政府力道驚天地、動鬼神，從把萊克多巴胺與保健食品相比，再到少吃鮭魚改吃石斑，甚至還稱消基會是中華人民共和國的消基會，完全把當學者時的理想與抱負拋諸腦後。

李明璇表示，近年來雞蛋價格如坐直升機一去不復返。陳吉仲竟還厚顏稱自己只承諾解決蛋荒，沒說解決蛋價，把人民福祉拋得一乾二淨；陳在遇到農漁民有困難時，除大撒幣補助與逞口舌之快的「鬼扯蛋」外，究竟有沒有解決問題的能力？

國民黨發言人林家興則點名，楊宏智蹺班摸魚泡溫泉，帶妻子到宜蘭參加飲宴，還把公務司機當傭人，這種貪污腐敗、傲慢濫權行徑還竟長達3年之久，這樣的行政院內控機制，螺絲不只是鬆了，根本螺絲掉滿地。

林家興質疑，陳建仁讓這樣貪污腐敗、厚顏無恥的官員留任，難道是楊宏智正好符合陳朽木內閣標準模範，和鬼扯蛋的陳吉仲、嗆立委抓去關的薛瑞元都是民進黨的菜，通通留任來個朽木三結義？