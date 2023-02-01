林智堅論文抄襲案進入法庭攻防階段，但林的律師蕭雄淋為了試圖抹殺論文原作者余正煌正當性，不但影射余有藍白政黨奧援背景，還說「余正煌比較像是大鯨魚，林智堅比較像小蝦米」。媒體人黃揚明對此論點表示「著實讓人傻眼」，對自己被抹上政黨色彩，也直批對方「非常失格」。

黃揚明今(1日)在臉書發文表示，林智堅律師團成員之一的蕭雄淋律師，1月30日在其部落格發文，這篇文章大部分的荒謬內容就不多提，畢竟能寫出「我認為余正煌比較像是大鯨魚，林智堅比較像是小蝦米」這樣的論點，著實讓人傻眼。但畢竟是律師，也就尊重其為客戶盡心盡力的「專業素養」。不過蕭文中用「民眾黨的媒體人黃揚明」來稱呼他，黃覺得對他是一種羞辱。對一位凡事講求證據的律師而言，實在「非常失格」。

「本人從未加入任何政黨！」黃揚明強調，或許蕭律師認為他曾上民眾黨的網路直播節目，就直接把他冠上民眾黨標籤，且不論之前包括郭正亮等前輩都是該節目常客。黃揚明的立場很簡單，任何政黨要付費邀請他去評論時事、提供建議，他都樂意，關鍵在於，這些政黨不能約束、管控他的言論，另外，黃揚明也不會因為上民眾黨的節目，就不批評民眾黨。新聞媒體應是永遠的在野黨，與「誰當老闆就聽誰的」律師不同。

「此外，蕭律師文中稱我曾對他作人身攻擊。」黃揚明直言，自己那篇以「現代方唐鏡？」為題的文章不是針對蕭個人，是針對他過去的論點主張與現在不同調而提出質疑，甚至文中還稱讚他是「我國著作權法的專家」。自己去一些網路直播節目，也稱蕭律師為「國內著作權法權威」。若他認為這樣就是人身攻擊，那真的只能勸蕭律師：進廚房就不要怕熱。黃揚明說，「還在新年期間，澄清過後，還是祝福蕭律師生意興隆。」