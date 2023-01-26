在民進黨政府陷入執政危機的時刻，陳建仁奉派為救援投手登板，奈何各方多不寄予厚望，且認定他將是一個對蔡英文總統唯命是從的行政院長，對於諸多造成民眾深惡反感的政策方針與施政作風，他缺乏痛改前非與積弊的氣魄與能力，也不會有令人一新耳目的創新思維。從當前的權力生態以及他過往的行事作風可以預見，他不但搶救不了民進黨的執政危機，自己反將陷入從政生涯最大的危機漩渦中。

改變唯黨意與黨利是從

他是蔡英文總統無可奈何的選擇。民進黨九合一選舉慘敗，蔡英文雖然辭去黨主席職位，但她毫不認為民進黨執政有何不是，問題出在民眾的認知，說什麼民眾不要民進黨獨大，對亮麗的數據沒有感覺。基於這個認知，她婉拒蘇貞昌的口頭請辭，直到敗選兩個月後，她才不得不換下不想下台的蘇貞昌，換上不想上台的陳建仁。

陳建仁也有自知之明。他自稱自己的興趣在於學術而不是政治，或許正是因為不諳於政治，對政治問題毫無主見，所以他一貫以來唯黨意與黨利是從，有時寧可違背學者的專業精神也去捍衛黨的立場，不惜出賣學者的清高形象為黨擦脂抹粉。比如，林智堅的碩士論文抄襲醜聞爆發後，堂堂中研院院士的陳建仁竟跳出來辯護，誣指台大對於當事人的論證並沒有充分的納入，據此推演出一個結論：「這件事情在未來一定會真相大白，還給林智堅清白。」

為了替黨護航，他連自己的專業也踩到腳底下，竟然頂著抗煞英雄、公衛專家、中研院前副院長、前副總統以及「聖騎士」的光環，為舉世未見的高端疫苗特權通關當推手，濫用「免疫橋接」的概念，為程序嚴重減縮的高端疫苗大開綠燈，結果疫苗無效又滯銷，白白浪費鉅額公帑。他又在疫情吃緊的情況下，台北市長柯文哲提出「快篩陽視同確診」的說法，同樣違背專業精神嗆柯市長「不懂流行病學，回去好好讀書」，態度高傲而輕佻。不料後來指揮中心採納此議，宣布快篩陽性即視同確診，這個防疫新政策狠狠打臉陳建仁。他另一個爭議是婉拒副總統退職禮遇，拿中研院高薪，卻忙著民進黨輔選的事情，表面功夫做盡，實際上卻在算計個人利益，也為政黨利益奔忙。

善盡最高行政首長職責

陳建仁原本或許真的無意於政治，卻在政治的浪潮中漂浮，任浪潮推動，沒有自主性的意志與思維。他現在接任閣揆，只不過是蔡英文把持權力所運用的棋子，既無政治願景的開創力，也乏政策主導力，從政策到人事一切唯蔡意是從，徹頭徹尾淪為總統的執行長。對於不甘心因敗選及執政末期淪為跛腳鴨的蔡英文而言，他是一張安全牌，更是一張乖乖牌，未來極可能如同擔任副總統4年一樣，沒有聲音、沒有作為。對於敗選之後必須大力更張的民進黨政府而言，他只是一個在垃圾時間追著球奔跑的行政隊長而已。

行政院長是蔡政府的執行長，但陳建仁對於民進黨政府如何違逆民心究竟有多少感知又有何贏回民心的對策？內閣官員不乏毫無作為甚至令民眾痛恨的官員，他是否有魄力拉下而代之以適任人選？台灣面對日趨艱危的國際經濟環境，他有何對策因應新局？面對迫在眉睫的台海危機，由於民進黨胡衝亂闖，台灣已陷於兵凶戰危邊緣中，陳建仁有何意志與能力翻轉蔡英文主導的親美抗中危台路線，引領台灣脫離險區而確保和平？

這些難題多與蔡英文的錯誤思維有關，如果陳建仁接任閣揆之後唯命是從，一仍舊貫，則不但民進黨無法從泥沼中解脫，整個台灣也將無以救贖。新院長要能力挽狂瀾，先要有獨立於蔡總統全盤掌控的意志與主張，還要有挽救危機危局的果敢氣魄與妥適政策。陳建仁首先要做自己，有氣魄、有原則、有主張，善盡最高行政首長的職分，否則就等著被下架民進黨的澎湃民意怒潮席捲吧！