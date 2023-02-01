前副總統陳建仁遭爆中研院特聘研究員待遇上看49萬惹議，其學術生涯至今已被借調6次、累計長達12年，再掀砲火。面對相關爭議，總統蔡英文昨（1月31日）在臉書文章中寫道，陳對於烏腳病與慢性砷中毒的研究，不只獲得國際高度肯定，更影響了國際重新訂定飲用水的最高砷含量標準，這些成就都令人感佩，「他的奉獻精神不該被政治語言污衊」。

蔡英文昨日在臉書發文表示，新的內閣團隊在當天正式就位，新任的行政院陳建仁院長，一定會全力以赴，帶領新內閣，持續照顧人民生活、團結建設國家，打造一個溫暖堅韌的台灣。蔡指出，「大仁哥」一直以來，總是在台灣需要他的時候，挺身而出，無私奉獻。她也想藉此再次感謝大仁哥，此時此刻，承擔重責大任，和她一起繼續為國家打拚。

話鋒一轉，蔡英文強調，陳建仁在學術上卓越的成就，不僅是中央研究院院士、曾擔任中研院副院長，也獲得美國國家科學院外籍院士、梵蒂岡宗座科學院院士的殊榮，他的學術成就享譽國際。

蔡英文更掛保證稱，陳建仁對於烏腳病與慢性砷中毒的研究，不只獲得國際高度肯定，世界衛生組織、美國環保署更引用台灣的研究數據，重新訂定飲用水的最高砷含量標準。其研究發現，不但造福國內外無數病人，更促進全球人類健康，這些成就都令人感佩，他的奉獻精神不該被政治語言污衊。