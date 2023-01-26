前副總統陳建仁確定接任新閣揆，表面上看是為這齣「等嘸人」的不堪歹戲畫下句點，實則是為這一年蔡政府的政務運作，投下極不確定的變數；從民進黨內到磨刀霍霍的在野黨，再到等著看好戲的整個社會，都在想著，這個「影舞者」內閣到底能撐多久？

「影武者」是一個從日語來的外來詞，有兩種意思，一是指日本戰國時代武將、大名的替身，利用相似的面貌身形，穿著相同的服裝，以達到掩飾主人、混亂敵人的目的；二是指在背後指揮的主謀者、操縱者。而眾人皆知的是現在新內閣的影舞者，幕前的替身正是陳建仁，幕後的操控者則是蔡英文。

年逾70的陳建仁，黨齡迄今還不到兩年，從他突然由蔡英文親自推薦入黨以來，外界便視他為蔡總統的超級活棋。當時有人研判他將代表民進黨角逐台北市長，也有人認為他是為2024總統大選制衡賴清德之用，還有說他是為接下陳時中的防疫指揮官作準備。

但計畫趕不上變化，算來算去，當時就是沒算到他會接任閣揆。表面上看，陳建仁實在是太優秀了，彷彿他什麼重要位置都能做，實際上，他其實是太好用了，而且是只屬於蔡英文好用。除了他公衛專家的專業本務，陳建仁每一個被點名的政治位置，都不是他真正在行，也不見得是他喜歡的。

這一次接任閣揆，儼然也是他三推四請、「忍辱負重」才扛下來的。在即將進入2024總統大選、戰鼓頻催之際，以陳建仁的個性，陳內閣很難成為一個戰鬥內閣，他只能在蔡英文總統任期最後一年「配合再配合」，難怪外界都質疑，這樣的影舞者內閣能撐多久？