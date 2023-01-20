行政院院長蘇貞昌昨（19）日向總統蔡英文請辭，並率全體閣員總辭。國民黨台北市前議員羅智強隨即在臉書發文，直言「18相送，終於送走」，短短8個字即獲得破1.5萬個讚，網友嗨翻暴動，紛紛留言補刀；有人稱這是過年最好的消息，也有人繼續追嗆蘇有種選總統、該為錯誤政策負責等。

立法院昨日下午審議通過中央政府總預算後，蘇貞昌循例赴立法院向立委致意，隨即快閃驅車離去。蘇隨後趕赴總統府，下午4時起與蔡會談1小時，傍晚5時20分返回政院。蘇晚間在其臉書發文指出，九合一大選敗選時，蔡二度要他留下，他也體悟，那時若掉頭走人，固然瀟灑，但中央政府總預算案必遭退回，因此選擇頂住笑罵，穩住團隊步伐，如今總預算案已過，各項政策陸續和推出，此刻應開創新局。

羅智強晚間6時52分隨即在臉書發文，寫道：「18相送，終於送走。蘇貞昌確定下台。」

此文短短幾字，不到24小時便吸引破1.5萬個讚、超過1500則留言，迴響極度熱烈。網友紛紛表示：「以後不知道能不能再聽到幹話了」、「喬好了吧！本就談好，還假裝請總統儘快批准，真是太假了些」、「有種就去選總統啦！看你不敢」、「好走。該走了」、「農曆年的好消息」、「過年到了，行政院也是要大掃除……這種垃圾就不要再回收了……」「哇嗚！讚啦！走了，真的走了！哭了！淚已流乾！終於走了，謝謝老天爺」。