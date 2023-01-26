前副總統陳建仁將接任行政院長，前台北市議員羅智強投書《中時新聞網》「連戰打造健保；陳建仁護航高端」一文，比較兩位前副總統擔任行政院長的格局。該文使連戰日前發表《連戰回憶錄》，提及1995年在行政院長任內排除萬難，終於讓全民健保提前上路的歷程，再受關注；連戰在書中除了感謝當時李登輝總統的信任及相挺，也感慨國民黨每在選舉時就遭對手抹黑賣台。他指出，當年雖起既得利益人士反對，影響他兩次參選總統的得票，但為多數人民謀福祉，他問心無愧。

連戰在回憶錄指出，當年曾在總統官邸有過高層協調會議，部分國民黨立委堅稱若全民健保開辦，年底的立委選舉就完蛋了，衛生署代表官員也建議可再展延時間，以使籌備作業更順利。但他有不同看法，認為若再展延下去，阻力只會更大。因此在他的堅持及總統李登輝的同意下，全民健保總算如期上路。

他說，當年2月25日他在行政院聽取衛生署長張博雅簡報，衛生署部屬傾向再延後半年再開辦。但他認為再拖下去，就有政治變數，事緩未必則圓，因此他最後拍板決定，仍如期於3月1日開辦。

事後，首任全民健康保險處長葉金川曾有回憶文章透露「我在健保局聽到此噩耗，非常無奈跟自己說：『我們都還在找人、健保卡仍未印製、健保資訊系統也還沒準備好，什麼都沒有，要怎麼開辦？』」連戰說，但張博雅與葉金川等人還是硬著頭皮迅速展開溝通協調，總算四天後中央健康保險局籌備處掛牌上路。若當年他不強勢拍板，時間再往後拖延，碰上選舉因素，推動全民健保是否生變真的就很難講，這就是考驗決策者為所當為的擔當責任。

連戰在書中指出，前總統李登輝過世後，其任內的國安會前副祕書長張榮豐在2020年7月31日的媒體上發表追憶文章提及，李總統說下一批客人是醫界代表，提及「我等下會勸醫界犧牲一點，幫助政府建立全民健保，這樣台灣社會才能安定，我相信台灣醫生都很有愛心……。」事實上，李前總統也多次向他提及，全民健保的重要性，以及李多次與醫療有關行業代表疏通，因此他是很感激，李前總統在全民健保政策推動上，對他的信任與相挺。

連戰說，回想當年的立法過程，若全民健保政策失敗，他是要負全責。所幸此一政策實施至今，德澤萬民，且受肯定，這是他行政院長任內推動國家重要社會福利政策的里程碑。

他說，卸任多年後，衛生署曾為宣導健保的成就，說明「台灣健保，俗擱大碗」，當時衛生署宣導說，全民健保可以說是另一個台灣之光，「保費低、給付多、管理成本低、看病無障礙」，是各國欽羨的制度，更為台灣人民的守護神。不過，世界上沒有一個制度是完美無缺的，而今健保制度已進入第二代，健保卡也全部成為IC卡，管理進入電子化，有關醫療浪費的檢討以及如何讓健保永續經營下去，這是全民的責任，民眾、雇主與醫療院所及政府各方都要一起繼續努力。

連戰也在書中提及，2020年全世界爆發新冠肺炎，災情慘重，台灣在防疫措施獲國際肯定之際，當時的國民黨革命實踐研究院長羅智強曾為文說新冠肺炎傳染，印證國民黨執政時期對台灣的貢獻，呼籲國人享受健保的同時，也要給當年的俞國華、郝柏村、連戰三位行政院長一個遲來的公道。

羅智強文章說：「台灣人真的很幸運，人人享受低廉、完善的全民健保制度，也因此能免於疾病肆虐。『吃果子拜樹頭』，我們要感謝當初高瞻遠矚，以人民福祉為念的政治人物。先讓我們看看全民健保防網的成立過程： 1986年國民黨籍的行政院長俞國華宣示2000年實施；1992年國民黨的行政院長郝柏村指示提前辦理；1994年國民黨執政時通過《全民健康保險法》；1995年國民黨執政時成立《中央健康保險局》；1995年國民黨的行政院長連戰任內，全民健保提前上路。」

羅智強文章表示，以當時的時空背景、政治氛圍，國民黨沒有連任、保衛政權的壓力，全民健保適用對象全民一體，不分藍綠或特定團體，上述政治人物堅持的是一個理念與使命，並在行政系統全面配合下，建構了台灣公共衛生基礎建設最重要的一環，新冠肺炎傳染印證了國民黨執政時期對台灣的貢獻。

連戰指出，羅智強該文章，重點是告訴大家飲水要思源，而非造神運動，莫忘前人建立的制度才有今天的公共安全。這也讓他想到，國民黨每在選舉時就遭對手抹黑賣台，其實推動全民健保是國民黨持續的政策，在他行政院長任內排除萬難，經過黨內協調，立法院內的說服，才讓全民健保制度提前上路。若他當時稍不堅持，繼續拖延，全民健保恐就非如今情況了！美國的例子就是最好的說明。多少旅居國外的僑民，逢重大疾病仍選擇回台灣看病，就是最好的說明。人民的眼睛應該是雪亮的，公道當然自在人心。

連戰指出，他也知道當年推動全民健保，引起一些相關人士反對，因影響其既得利益，後來他兩次參選總統，少了這些人的票也很自然，但往事已矣，想到能為全民、多數人的利益謀福祉，他問心無愧。