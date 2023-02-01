國民黨台北市議員徐巧芯在2022九合一選舉高票連任，拿下松山信義最多票數的她日前明確表達將參選立委，也引發國民黨世代交替的討論。媒體人張禹宣強調，表態參選立委的徐巧芯、游淑慧、張斯綱等北市議員，是國民黨得以重返執政的功臣與靈魂。國民黨壓根不需要「世代交替」，只需要做到一件事情「能者居之」，藍營支持者最痛恨內鬥內行、外鬥外行，只要是戰將就該給機會給空間，否則2024也可以慢走不送。

張禹宣今(1日)在臉書發文表示，國民黨不是沒有優秀的青年才俊，但多數都在權貴底下為其謀士，除非是背景硬、關係好、能夠直達天聽，否則即便苦熬十多年也難以出頭，其中少數中的少數、菁英中的菁英如徐巧芯、凌濤、游淑慧、張斯綱等人，才能勉強爭得黨職或者一席議員提名，不分區立委的安全名單？根本是癡心妄想，每每都只成為酬庸的工具。

張禹宣強調，所謂青年團、青年部，頂多都只是做做樣板，然而上述的這些人卻是國民黨在百年老店凋零殆盡之際，得以重返執政的功臣與靈魂。

張禹宣論他認識的徐巧芯，一路從洪秀柱到郝龍斌、馬英九、朱立倫底下歷練，憑藉的從來不是背景，而是鐵打的實力，認真程度絕對是第一名。游淑慧透過個人的影響力化身市民的守護者，打弊揭陋有她的身影，張擔任記者時更受她許多的幫助。張斯綱從2004年便已創立了567聯盟，從馬英九時期就率先喊出改革內造。這三人除了在國民黨跌宕谷底之際選擇堅守，更在輿論及空戰上打下一片天，對於2022的勝選功不可沒。

張禹宣提到，但即便戰功彪炳，當這三位提出更上層樓的呼聲時，黨內的既得利益者卻竭盡腦汁的掣肘，放出各種風聲詆毀傷害。可笑的是，當選舉期間需要戰將時，這些人悄然無聲毫無建樹，等到水到渠成大獲全勝時，卻又紛紛跑出來群魔亂舞，你一言我一語各種意見，用充斥著優越感的角度指手畫腳。

「這就是國民黨被支持者最痛恨的內鬥內行、外鬥外行！」張禹宣直言，國民黨壓根不需要「世代交替」、「給年輕人機會」這種矯揉造作的大義，只需要做到一件事情「能者居之」。只要是戰將就該給機會，就該給空間，當民進黨都已經改朝換代輪三番，這麼簡單的道理國民黨若還是執迷不悟，2024也可以慢走不送。