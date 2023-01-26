行政院長蘇貞昌在春節前率領內閣總辭，新閣揆目前確定由前副總統陳建仁接任，而府院新的人事名單也在持續公布當中。媒體人黃揚明今（26）日在節目《辣晚報》中指出，他認為陳建仁並非是一個戰鬥內閣，只是顯現出總統蔡英文無人可用的窘境，另外他還點名現有的5個部會官員將留任。

對於《自由時報》報導，民進黨立委管碧玲將出任海委會主委，黃揚明直言，新內閣應該是考量到女性官員太少，管碧玲轉到政院後，可以讓新人進立法院。

至於外界說由陳建仁組閣代表英系集結要跟賴系對決，黃揚明則抱持不同的想法，他認為這是一個「找不到人的內閣」，基本上就是大風吹，沒有太大的變化，鄭文燦看起來是新的面孔，「那是因為在民進黨他本來是接班人，但2022桃園丟了，論文又中槍，副閣揆最安全，在立法院不用備詢。」

除此之外，黃明揚還提到，現有的內閣成員中，「明春花吉」5人將會留任，「明」是國發會主委龔明鑫；「春」則是勞動部長許銘春，為了保持新內閣女性比例，應該不會動；「花」則有兩個人，一是小英好朋友、經濟部長王美花、另一個則是內政部代理部長花敬群；最後「吉」當然就是農委會主委陳吉仲。

黃揚明強調，陳建仁的內閣政治意味很低，高層的有派系妥協的感覺，低層則是小英的人，固定的小圈圈，「蔡英文用人的特色，她不信任的人不能放進來」。黃揚明批評，綠營內閣改組原本是要應對去年敗選，跟在2024大選營造出新氣象，結果現在看起來完全沒有新意。