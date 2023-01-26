幾經折騰，內閣改組回到了原點，總統蔡英文說服了前副總統陳建仁，挑起組閣大任。陳建仁本就是蔡英文的首選，如今心願得償，蔡英文「總算」可以在所剩不得的年假，稍為放鬆心情休息一下了。

今年是選舉年，對民進黨來說，執政成績攸關2024年總統大選和立委選舉的成果，因此行政團隊至關重要。然而，從預定接任行政院長的陳建仁，到陸續公佈的內閣人選，似乎看不出蔡政府有布局勝選團隊的企圖，內閣人事根本完全沒有新意，甚至可以看出蔡英文力圖大權獨攬的自私與野心。

陳建仁具政治性格但行政經驗及能力有限，再加上在民進黨內人脈不足，做個政治吉祥物、擺著裝飾裝飾倒還可以，但難堪行政院長大任，連民進黨人都十分擔憂，他會搞砸了2023年。

更何況，他過往因流行病學專業與宗教地位所累積的人望，也在強推高端疫苗和借天主之名助選的雙重謊言下，完全破產，社會上還對陳建仁抱持敬仰態度的人正快速銳減。一項針對陳健仁取代蘇貞昌成為新任行政院長的網路民調顯示，有80%的網友認為陳建仁和蘇貞昌是「半斤八兩」，9%網友認為陳建仁比蘇貞昌還差，認為陳建仁比蘇貞昌好的只有8%。蔡英文非陳建仁不可，然而，民意卻不捧場。

原本有機會組閣的前桃園市長鄭文燦因論文及桃園輔選不力，與大位失之交臂，不過擔任副閣揆也還是大有可為，畢竟政治歷練不足的陳建仁，很可能只是虛位院長，重要政策應該是垂簾聽政的蔡英文與鄭文燦共商大計後拍板。更何況，很多人預測陳建仁撐不了多久，一旦「陣亡」，鄭文燦理所當然扶正。

不出意外的話，陳建仁很可能本來就只是過渡性質。以借調身分擔任「特約院長」只須短暫在位，以不影響他的中研院特聘院士身分和權益為要，可在幫助鄭文燦以副閣揆身分度過民意質疑階段後功成身退。

換言之，真正為2023年選舉年推出執政成績的將會是老練的鄭文燦。這也就是為什麼蔡英文無論如何也不讓前交通部長林佳龍出任行政院副院長，因為副院長很快就會轉正、掌大權，這麼重要的位子，蔡英文才捨不得給正國會少主，於是改派總統府祕書長；而這個職務能有多大的權力和功能，還要看蔡英文的臉色。

林佳龍之前已經硬生生被拔掉台北市長參選資格，被迫改選新北市長後慘敗，如今又賞給他這麼個名字好聽但實際被蔡英文綁架的位子，他的悲催命運反映的就是派系不夠力的下場，民進黨其他非新系的派系可要引以為鑑。

目前已知的新內閣成員是前基隆市長林右昌擔任內政部長、交通部長王國材留任，行政院發言人由防疫團隊成員陳宗彥接任。王國材是陳菊人馬、交通相關經歷豐富，部長任內也沒犯什麼大錯，留任合情合理；林右昌代理部長和陳宗彥就是亂點鴛鴦譜了，不過，林右昌讓花敬群部長夢碎，也算大快人心。

總統府表示，農曆年節後，新的內閣團隊將迅速就位，讓各項國政無縫接軌、順利推動。內閣人事大風吹，同樣的人轉來轉去，後面還有一個不變的藏鏡人蔡英文，哪須就什麼位、哪有什麼縫可以接？蔡政府別說笑了！

（作者為作家）