1月31日上午，新任行政院長陳建仁在副總統賴清德的監交下，與辭任的院長蘇貞昌完成交接。陳建仁在致詞時侃侃表述：感謝蘇貞昌院長4年多來「穩定政局、有感施政、推動建設、領導防疫，留下典範」，令網民聞後噴飯不已！

上月鴻海創辦人郭台銘才在其臉書公開為文表示：「遺憾：廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿。建議：望執政者體民所苦，廣納建言」。孰料，在一個樣板過場的交接禮上，竟就會從一個院士級的學者口中，吐出「留下典範」的笑話，實可謂今年開春第一響的經典鬧劇。

設若，蘇貞昌果真「留下典範」，則何來陳建仁倉皇就任的今日？又何有賴清德取代蔡英文為民進黨主席的可能！一個院士級的學者，睜眼罔顧有多達57%的民眾，曾明確表示對於蘇內閣的施政表現「不滿意」，甚至就連綠媒都選以「人民最火大的時刻」為主標，對蔡政府傳遞「嚴重警訊」，陳建仁卻還能在廟堂之上公然拍馬，這種扯淡，或才是真正的「典範」。

上世紀60年代初，聞名於世的科學史學家湯瑪士•孔恩 (Thomas Kuhn) 曾提出廣泛影響世局的「典範轉移」（Paradigm Shift）觀點。孔恩強調：唯有時時跳脫框架、破除道統，才能促使感知產出深刻變化，以利在創新與創造上，獲得重大突破。

「諛臣乘隙以匯進，諫臣死而諛臣尊」，想想孔恩的「典範轉移」（Paradigm Shift），再看看陳建仁的侈言「以服務人民為『信仰』」，是不是讓人不得不生疑：他所謂的「典範」，究竟是Paradigm Shift，還是paradigm Shit?

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