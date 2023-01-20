行政院長蘇貞昌昨（19）日向總統蔡英文請辭，並將率領內閣總辭。對此，曾多次精準預測台灣選舉結果的日本學者小笠原欣幸分析，儘管蘇貞昌成功扮演了替蔡英文「擋子彈」的角色，但他在2件事情的處理上產生民怨，且民進黨九合一選舉大敗，使得下台一事無可避免。

小笠原昨於臉書指出，蘇貞昌在陳水扁時代就曾擔任行政院長，當時任期僅1年多，未充分發揮便請辭，二度回鍋是在2018年民進黨縣市長選舉大敗，期間替蔡政府鞏固2020年總統、立委選舉盤勢，選後致力應對疫情挑戰，給予良好應對，而台灣經濟在疫情間也持續成長，連續2年稅收都大幅超過預期，是蘇內閣施政穩健的緣故。

雖然蘇貞昌和蔡英文在民進黨內有競爭關係，但小笠原表示，蘇此次行政院長任內，幫小英擋下不少子彈，且在黨內對於同婚合法化議題有不同意見時，展現出其領導力讓法案最終順利通過，他這次回鍋夠做滿4年，成為自1996年以後在任期間最長的行政院長，此外也在陳水扁、馬英九、蔡英文政府歷任行政院長當中獲得相對較高的滿意度，可說是表現傑出的4年。

雖然如此，可小笠原提到，過於強勢、常與對手爭辯的風格，使得許多人討厭蘇貞昌，加上疫情紓困、柬埔寨詐騙等2大議題，政府被覺得不夠積極應對，因而導致許多民怨。

另外，九合一大選民進黨慘敗，小笠原欣幸認為雖然涉入抄襲風波的前新竹市長林智堅、參選台北市長的前衛福部長陳時中需負很大責任，但既然選民決定「教訓」民進黨，它們就得展現出反省態度，因此蘇貞昌無可避免地得下台。