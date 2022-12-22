登記參選民進黨主席的副總統賴清德昨(21日)晚在新北市三重，進行第一場「向黨員報告」黨主席政見說明會，賴表示，這次選舉有如「礦坑中的金絲雀」，若是民進黨「已讀不回」，更大的危機將在後面。然而，總統蔡英文也在昨晚發文談敗選檢討，並表示要舉行「國安會議」，有評論認為，蔡英文這個舉動有點刻意，恐是憂心賴清德與黨員座談，對於敗選檢討砲聲過大，且將矛頭指向她。

賴清德昨晚表示，這次選舉宛如是「礦坑中的金絲雀」，金絲雀若遇礦坑空氣不佳，就會示警，人民在這場選舉中，以選票對民進黨發出警訊，要是民進黨「已讀不回」，更大的危機還在後面，必須非常認真的面對。對於敗選原因，賴坦言，是否因為有黨公職人員的論文抄襲事件、黨內同志有「黑金」背景，或沒有聽見基層聲音，所以無法獲得人民支持。

賴清德的政見會談敗選檢討本該是昨晚的重頭戲，未料，蔡英文卻也發文表示，下周起將陸續召開國安高層會議，就未來國際政經變遷局勢下，台灣整體的經濟情勢及國安議題進行討論，同時義務役改革方案正進入最後盤整階段，討論定案後將對外報告。對此，港媒《中評社》認為，蔡英文顯然不願意讓賴清德獨佔焦點，並認為蔡英文動作有點刻意，恐是擔憂座談會對於敗選檢討砲聲過大，並將矛頭指向她。

該評論也提到，賴清德第一場座談會走的路線，和蔡英文擔任黨主席時大不同，過往蔡英文舉行百工百業座談會，通常在較舒適的會議中心或飯店，反觀賴清德第一場和黨員座談會選在新北三重民眾活動中心，民眾在紅色塑膠椅上聽講。此外，賴清德全程用台語演說且完全沒看稿，與蔡英文需使用讀稿機，台語不流暢相比，完全不同路線。