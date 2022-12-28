總統蔡英文27日在記者會上開放媒體提問，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人也在座，媒體詢問正在參選民進黨主席的賴清德，是否為適當的總統接班人選？總統蔡英文回應說，「我覺得他是啊！」前台南市議員謝龍介卻解讀認為，賴清德很危險。

有媒體問賴清德是否為適當的總統接班人選？蔡英文27日在記者會上表示，賴的優點是，他不是今天才出現的政治人物，已經在政壇很久了，所以他一切的一切，大家都很熟悉，最後就是評價跟綜合評估的問題，所以她的答案，「他是啊」。

針對蔡英文的說法，謝龍介27日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》認為，賴清德很危險。問蔡英文賴清德是否為適當的總統接班人選？蔡說他是啊。謝龍介解讀說，重點是，最後就是評價與綜合評估問題；也就是說，後面有得喬了，就像上次跑100公尺，後來變成400公尺，又變成1600公尺，再變成馬拉松，就把賴清德幹掉了。謝龍介反問，賴清德若當黨主席，接班的鐵定是他嗎？

謝龍介接著指出，蔡英文說，賴清德是好的接班人，優點是他在政壇很久了，可是最後就是評價跟綜合評估的問題。謝龍介解讀說，黨要提一個總統候選人，不是辦初選，就是針對所有有意願的參選人做評估，但最後是不是賴清德，不知道。

前大使介文汲則點出，蔡英文稱，賴清德的優點是在政壇很久了，這句話也有問題，這叫優點嗎？因為比賴清德在政壇久的人更多。