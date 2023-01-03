九合一選戰去年底方落幕！2024年總統大選傳出「侯盧配」？台中市長盧秀燕昨日鬆口表示「任何組合都可考慮」。民進黨立法院副院長蔡其昌今天表示，政治人物應該要重視誠信，若剛選完市長就馬上投入總統選舉，相信台中市民無法接受。台中市政府新聞局長鄭照新表示，無需過度解讀，盼各界回歸市政方向討論，良性互動合作建設台中。

2024年總統大選藍營將推出何人出馬問鼎？外界點名新北市長侯友宜搭檔台中市長盧秀燕「侯盧配」？盧秀燕昨接受媒體採訪時表示，國民黨內人才濟濟，只要能對台灣好、對人民好、對各縣市好，任何組合都可考慮；且個人意願不重要，重點在於須能勝選，國民黨須找出能完全勝利組合才更為重要。

去年底參選台中市長失利的立法院副院長蔡其昌今天指出，政治人物應該要重視誠信。(本報資料照／陳世宗攝)

去年底和盧秀燕角逐台中市長爭霸戰失利的立法院副院長蔡其昌說，政治人物應該要重視誠信，若剛選完台中市長就馬上投入總統選舉，放任市政不顧，相信台中市民無法接受，亦有違市民的期待。

台中市政府新聞局長鄭照新強調，無需過度解讀，盼各界回歸市政方向討論，良性互動合作建設台中。