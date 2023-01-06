「灌籃高手珍藏票卡」限量套組。（双喜提供）

日本經典漫畫《灌籃高手》經過26年的等待，終於躍上大銀幕，推出《灌籃高手The First Slam Dunk》，在日本上映後好評不斷，連續5週登上票房冠軍，上映32天票房收入超過67億日幣（約15.4億台幣），突破461萬觀影人次。《灌籃高手》不只呈現籃球魂，故事跟金句都能引發每個世代的共鳴，描繪出來的青春成長歷程，繼詼諧又熱血，更重要的是不顧一切積極去追尋目標。台灣將於下周五（13日）上映，元旦率先舉辦跨年場，一開賣隨即讓許多影城的網頁當機，相當熱門，不管是老粉還是新粉絲，看完都充滿感動。

透過大銀幕跟高規格的音響設備來觀看電影版，更能投入人物轉折的心境，還有球賽刺激的感官享受。發行商台北双喜電影昨宣布將會有一般數位版、IMAX、Dolby Cinema、Dolby ATMOS，更創下台灣動畫影史首次紀錄，在一般數位版跟IMAX皆有中文配音版；眾所矚目的中文配音聲優名單也大公開，宮城良田－于正昌、三井壽－陳彥鈞、流川楓－張騰、櫻木花道－于正昇、赤木剛憲－林谷珍，先發5人介紹篇中配版一釋出，立刻讓粉絲激動喊「還是熟悉的中配最對味」、「我的童年回來了」、「聽到久違的中配，哭了」。

台灣獨家限量「灌籃高手珍藏票卡」在跨年搶先場相當受粉絲喜歡，由於是櫻木花道、流川楓、宮城良田、赤木剛憲、三井壽一共五款隨機發送，因此許多人在進戲院等待電影放映時刻，隨即交換起抽到的票卡，不過現在粉絲也可以在博客來售票網跟7-ELEVEN購買獨家限量套票，一次蒐集到5張，其他還有「湘北5人票卡組」跟「限定書籤卡組」。還有7-ELEVEN獨家販售、共7款「灌籃高手電影套票組」，每組除了有珍藏票卡1張，以及電影交換券1張，還有周邊商品不鏽鋼竹蓋保溫瓶（2款）、不鏽鋼竹蓋便當盒、可收納輕便運動背包、萬用收納籃、斗篷毛巾、磁吸式球鞋收納箱7選1。