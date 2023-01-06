林襄化身兔女郎向粉絲拜年。（威秀提供）

林襄將在1月15日陪粉絲一起看賀歲片《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》。（威秀提供）

25歲啦啦隊女神林襄擁有天使臉孔加上魔鬼身材，IG擁有142萬名粉絲，威秀影城也在下周邀請她親臨台中TIGER CITY威秀影城，陪「襄民」提早迎新春賀新年，一同觀賞將於下周五（13日）上映的賀歲片《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》，更要從全場陪看粉絲中抽出1位擔任她的「一日貼身通告助理」，陪她開工一整天。

林襄昨也開心發文宣布此項好消息，大喊「襄民們集合啦」，接著表示「新的一年就讓我陪你一起有個美好的開頭，先感謝各位襄民們對我的支持愛戴，讓我可以去嘗試不同的自己」，為了回饋粉絲不離不棄的支持，將在下個禮拜天（15日）舉辦見面會。只要購買「林襄新春粉絲見面會」獨家限定場單人套票（內含電影票1張＋單人電影套餐1組＋電影造型鑰匙圈1個＋電影紅包袋1份＋林襄獨家A3海報1張），即可參加映後見面會活動。每位襄民都能擁有與林襄開心合照的時光，一起留下2023年最甜蜜的畫面。

同時再加碼抽林襄兔年獨家好禮，就是抽出限量1名的「林襄一日通告助理」，可以讓中獎粉絲與林襄一起跑通告，以及活動當天，限量2名與林襄聯手揮毫寫春聯。另外，還有獨家簽名撲克牌、林襄現場錄製專屬賀年影片各式各樣的福利，更多活動詳情請洽威秀影城粉絲團臉書查詢。