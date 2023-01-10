有著「原神最美網紅」之稱的女COS依川川，昨(9)日她朋友在微博上發出訃告，指出她因病於2022年12月28日離世，得年24歲。據悉，她曾在離世的10天前感染新冠肺炎，且發文表示：「咳得肺都出來了。」但是已經退燒，豈料如今卻天人永隔，讓粉絲看了相當痛心。

依川川擁有甜美外型以及清純可愛的笑容，多次扮演手機遊戲「原神」中的人氣角色，舉凡七七、可莉等在她搭配上美瞳、妝容的裝扮下栩栩如生，吸引一票網友關注，在微博上已累積逾44萬名粉絲追蹤。

依川川多次扮演手遊「原神」裡的人氣角色。(圖／翻攝自依川川微博)

依川川的帳號現交由好友代管，於昨日在微博上發布訃告，向粉絲們告知依川川不幸離世的消息，「祝願她在那邊幸福健康，永遠美麗愉快的生活，同願喜愛川川的摯友粉絲們身體健康，保重安好。」

依川川的微博上發出訃告。(圖／翻攝自依川川微博)

依川川離世的消息讓許多粉絲們相當難過，代管依川川帳號的好友也難掩悲痛的發文，表示：「說好一起廣州、重慶、日本，滑雪泡溫泉、看櫻花拍漢服，你明明答應過我的。」而網友們也爭相留言：「願你在另一個世界繁花似錦」、「太突然了，讓人好難受。」