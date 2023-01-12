擁有E罩杯火辣女網紅「潘緣」，因涉嫌操盤台美跨境大麻毒品販運案件遭刑事局四大隊逮捕，交保後銷聲匿跡，去年8月刑事局更將她列為「重要緊急查緝專案對象」，沒想到近日驚傳她於加拿大逝世的消息。對此，警方已證實她於案發後潛逃加拿大，去年聖誕節在當地看守所內尋短離世。

刑事局偵四大隊於2021年7月間查獲陳男等人涉嫌從國外以茶葉罐包裝偽裝，運輸約2公斤大麻包裹入臺，警方立即組成專案小組調查指出幕後指使者是潘緣，潘緣使用加密通訊軟體「TELEGRAM」指揮操盤跨境運毒逾8公斤，檢方諭知30萬元交保。

潘緣交保後在臉書發文痛批「媒體亂寫」、「台灣人的腦子是壞了？」，被檢舉遭臉書刪除。（翻攝潘緣臉書）

潘緣在另篇貼文下留言「一群低能兒」。（翻攝潘緣臉書）

潘緣交保後立即關閉IG，並在臉書發文表示「新聞媒體怎樣報你們就怎樣信？八公斤我人還在這喔？笑死」、「一場誤會被媒體寫得天花亂墜，刑事組大哥都跟我說不好意思，真的控制不了媒體亂寫。」不過她也坦承「的確有來我家衝，衝到很多東西啦！」，最後更痛批「台灣人的腦子是壞了？新聞媒體能信狗屎都能吃」。

不過貼文曝光後立即遭人檢舉違反臉書社群「仇恨言論」規定，遭到刪除。不過潘緣又在9月12日的一篇貼文下方留言：「一群低能兒」，引爆網友論戰。

潘緣去年8月因毒品被偵查科發布通緝，列為「重要緊急查緝專案對象」。（翻攝刑事局官網）

潘緣事後消失匿跡，去年8月因毒品被偵查科發布通緝，列為「重要緊急查緝專案對象」。有媒體報導，潘緣的友人在社群平台哀悼「潘緣一路好走～當天使了」、「以前總是我在保護你，現在換你當天使守護我，緣 2022.12.25」，還有知情的網友爆料，潘緣胞姊在不公開發文中透露妹妹在加拿大離世，已在當地火化。

對此，警方已證實潘緣潛逃至加拿大，去年年底因逾期居留被加拿大移民單位逮捕關押於看守所，因潘緣沒有合法居留加拿大事由，原本準備驅逐出境返台，但她在聖誕節當日於看守所內尋短離世，加拿大隔日循外交管道通知我國外交部，至於潘緣後續偵辦中案件將一概以不起訴處分。

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