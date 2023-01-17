立委集體貪瀆案的「白手套」、「是知」公關公司總經理郭克銘，再被檢調查出勾結2名時任立委助理丁復華等人以遊說立委協助取得某中央機關標案，向資訊業者收受數百萬元，涉嫌詐欺等罪。台北地檢署16日再指揮調查局北機站兵分7路搜索「是知」公司等地，約談郭克銘、郭妻高玉如、丁復華及另名立委助理、業者共6人到案。檢察官訊後，諭令郭無保請回，丁復華35萬交保，孔姓廠商15萬元交保，另名立委助理及郭妻亦請回。

這已是丁復華第三度因案遭檢方強制處分，他因涉及立委貪瀆案一度遭收押，另涉及誆稱修正《促轉條例》修法詐騙建商及政治受難遺族500萬遭10萬元交保。

檢調發現，郭克銘疑似在2015年得知有資訊廠商想取得中央機關某部會資訊類標案，藉口可協助疏通立委，利用立委影響力協助爭取為由，又在2017年到2018年間，向廠商收取數百萬元，但廠商事後順利取得標案。檢察官16日指揮調查局北機站，第3度搜索並約談郭克銘夫婦、丁復華等6人。

據了解，檢調目前尚無立委或民代涉案的具體事證，因此檢調昨天的約談行動，並無立委或民代在內。不過，檢調仍在釐清金流。

另檢調查出，郭克銘與立委助理丁復華等人涉嫌政治受難遺族佯稱，可代為遊說立委，協助修正《促轉條例》，讓建商、遺族可取得當年被國民黨強行徵收的土地，詐取至少500萬元的活動費，檢調先於去年7月間就搜索、約談郭克銘夫妻、丁復華等人，檢方訊後諭令郭克銘夫婦各以20萬元交保，丁復華交保10萬元。

據了解，本案亦是立委集體貪瀆案的「案外案」之一，檢調經長期監聽郭克銘後，掌握郭與建商聯絡的對話紀錄，並過濾扣案「是知」公司帳證資料後，另行分案偵查。郭克銘、丁復華2人第三度遭搜索約談。

郭克銘、丁復華因涉立委貪瀆案，台北地院一審判處郭克銘8月徒刑，得易科罰金，另2年徒刑不得易科罰金，均緩刑5年，須支付國庫600萬元、提供義務勞務200小時，褫奪公權2年；丁復華因轉為汙點證人，判刑1年10月、緩刑4年。