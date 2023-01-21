從擔任市議員到立法委員，費鴻泰選民服務不曾中斷，且服務多樣化，令選民很有感。有位年輕朋友提出創意說法：「費Sir服務，從慈祐宮到外太空，甚至達到元宇宙。」

費鴻泰認為，此話是調侃也是讚美的話，在新的一年，一定會更努力做好服務與問政。

費鴻泰從擔任議員時期開始，認為一定要有服務，才能讓民眾產生認同。當時費鴻泰就是在公園、路口、學校、市場等地方，只要是人多地方他都嘗試過。費鴻泰還是感覺傳統市場是人流最多地方，所以選在傳統市場做假日服務，「擺攤立委」就從此而來。

由於每年報稅季節到社區為民提供報稅服務，費鴻泰在8年前開始推動把「健保卡」取代自然人憑證。當時自然人憑證一年編列很多預算，用健保卡報稅替國家節省大把鈔票。

費鴻泰說，更重要的是，讓民眾在報稅時只需要一張健保卡，所有資料都可以彙整在健保卡裡面，方便性大大提升。健保卡讓太空人到外太空也可透過健保卡插卡以及雲端系統，完成身分辨識功能。

費鴻泰除了是首推健保卡報稅的立法委員，他強調人手一卡的健保卡，就可以當成領口罩、領三倍券的身份辨識工具；再者，還可以作為近期「還稅於民」的身分辨識重要工具，搭配數位轉帳，希望讓民眾在元宵節前可拿到現金。

費鴻泰還說，會更努力推動金融科技、元宇宙相關新興科技政策，讓我的國科技人能更展現智慧成果，大家「共好」來強化臺灣的國際競爭力。

費Sir 選民服務：從慈祐宮到外太空，再到元宇宙(精華版)：

https://youtu.be/V5J3E6Uv6G0

費Sir 選民服務：從慈祐宮到外太空，再到元宇宙(完整版)：

https://youtu.be/SEK3xD84B_0