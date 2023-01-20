春節連假出遊人車常常塞爆國道服務區，尤其國道3的關西服務區更是知名遊憩添購伴手禮之處，假期間每逢用餐時刻，服務區滿到回堵至主線道。根據國道第6大隊統計，關西服務區發生事故頻率最高的前2名分別為開車門碰撞鄰車及倒車駛出停車格時，未注意後方人車而肇事。國道警提醒民眾，服務區停車格空間較小、新竹風大，開啟車門需多留意，避免勞民傷財敗興而歸。

關西服務區為國道著名服務區，室內空間設計充滿客家意象，廁所還有專為女性設計的梳妝區，還貼心規畫毛小孩寵物專區。每逢連續假期，關西服務區遊客擠爆，國道警表示，人潮湧現多為用餐時間，建議民眾若駕車發現車流回堵到主線道時，可選擇鄰近的關西交流道駛出國道，再尋覓加油站或餐廳。

根據國道第6大隊統計，關西服務區內事故發生大宗為開車門碰撞鄰車及倒車駛出停車格時，未注意後方人車而肇事。國道警表示，服務區內停車格密集，車與車之間空間較小，加上新竹風大，有時民眾下車時，若未能留意車間距離，車門很容易就撞上隔壁鄰車，造成民眾摩擦。

發生頻率第2高的則為倒車事故，因關西服務區每塊停車區域分左右兩側停車，常常有兩輛車同時倒車、又駕駛同時只看向同一側，導致屁股撞屁股。或是未能注意有車停等準備駛入停車格，不甚撞上的事故。國道警提醒駕駛人，務必多加留意車門開啟及環顧四周再倒車。

今年春節連假長達10天，國道第6大隊加強重要節日安全維護工作宣導，也於關西服務區內編排員警機動守望，提供民眾即時服務與受理案件，宣導車輛行經行人穿越道應停讓行人優先通行。同時提醒駕駛人行車前檢查車輛狀況，進入服務區停妥車（非身障車輛勿占用身障停車格），請記得停車格編號並門窗上鎖，貴重物品隨身攜帶，如廁後貴重物品務必再次確認帶離。