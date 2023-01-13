桃園地檢署指揮桃園市調處偵辦蘆竹區某國小空調涉弊案，白手套指控市議員劉勝全涉嫌以議員配合款利用規格綁標安裝冷氣，並與業者談好收取15％回扣。檢、調12日早上以涉嫌違反採購法、偽造文書罪將劉勝全帶回，晚間認為劉犯罪嫌疑重大，有串證之虞，向桃園地院聲請羈押，桃園地院裁定800萬交保。

市調處日前接獲線報，指稱蘆竹區某國小空調有弊案，報請桃園地檢署指揮。檢方4日出動首波搜索，並帶回白手套訊問。白手套指控劉勝全涉嫌收受回扣，檢方訊後認為白手套有串證、逃亡之虞，聲押獲准。

檢方認時機成熟，12日指揮市調處兵分多路，前往劉勝全議員服務處、劉勝全位於蘆竹區公所的辦公室、住處等地搜索，並將劉勝全帶回。據悉，劉勝全遭指控將議員配合款要求學校以特定規格招標，進行數百萬元的禮堂空調設備汰舊換新，待多次流標後，讓特定廠商得標，廠商再提供15％回扣給他，獲利金額數十萬元。經檢察官訊問後，認為劉勝全犯罪嫌疑重大，有串證之虞，因此聲押。經桃園地院法官審理後，裁定800萬交保。