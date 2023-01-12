桃園地檢署指揮桃園市調處偵辦蘆竹區某國小空調涉弊案，白手套指控市議員劉勝全涉嫌以1000萬議員配合款利用規格綁標安裝冷氣，並與業者談好收取15％回扣。檢、調12日早上以涉嫌違反採購法、偽造文書罪將劉勝全帶回，目前還在偵訊中。

市調處日前接獲線報，指稱蘆竹區某國小空調有弊案，報請桃園地檢署指揮。檢方4日出動首波搜索，並帶回白手套訊問。白手套指控劉勝全涉嫌收受回扣，檢方訊後認為白手套有串證、逃亡之虞，予以聲押獲准。

檢方12日指揮市調處兵分多路，前往劉勝全議員服務處、劉勝全位於蘆竹區公所的辦公室、住處等地搜索，並將劉勝全帶回。據悉，劉勝全遭指控將1000萬議員配合款要求學校以特定規格招標，進行數百萬元空調設備汰舊換新，待多次流標後，讓特定廠商得標，廠商再提供15％回扣給他，獲利金額數十萬元。

1名議員私下表示，議員因長期在地方，對於地方較為熟悉，而議員配合款目的在於緊急應變使用，如道路刨鋪、公家機關設備緊急汰換、不足等。一般請領方式由民代出具建議款同意書單，學校附上設備需求。不過該民代也透露，不過這幾年來教育局也會審核學校需求，並非照單全收。

桃園市教育局表示，由於案情進入司法程序，尊重並配合司法調查，如有學校相關人員涉及不法案件，將秉持毋枉毋縱原則，依法處理。教育局強調，持續辦理廉政宣導及採購倫理及教育訓練，均以最高標準要求依法行政，責成相關採購人員應謹慎自律，嚴守有關法令，亦將持續強化內部查核等防制作為，防杜不法情事發生。