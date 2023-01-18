彰化縣議員第三選區施嘉華與妻子和父親，選前為爭取支持，再度涉及賄選，利用贊助墊付文宣品名義，變相提供等價之現金而賄選，檢方之前已對施提起當選無效之訴，18日依反公職人員選舉罷免法等案件，對施等家人和其於受賄候選人等共7人，提起公訴。

施嘉華和曾擔任線西鄉代會主席的父親和妻子，在2018年參加縣議員的時候，發放走路工，遭判決有期徒刑、緩刑５年確定，當選無效之民事事件，也遭確定，當選１年後被解職，施嘉華今年再度參選，依然不知悔改，再度變相賄選，選前就被收押，施嘉華抽到7號，依然在臉書，張貼競選文選，強調「問心無愧，請勿未審先判，搶救」，雖當選了，但至今還沒機會宣示就職。

檢方起訴指出，施嘉華去年1、2月間，得知伸港鄉代參選人周男欲競選鄉代，當場便代為贊助其製作文宣筆和打火機等文宣品，好取得支持，贊助周男製作印有「伸港鄉民代表候選人周某某懇請支持…」等文宣，價值6萬4500元。

去年檢調搜索施嘉華委託製作文宣品的禮品社，查扣施嘉華為諸多候選人訂購的銷貨單等，施嘉華為掩蓋，跑到周的服務處，要求周簽名、寫上「已支付」，企圖掩蓋替周付款製作文宣的證據，周男在檢方問訊時，幫忙作偽證，強調是他自已付款，委託施嘉華製作文宣，但隔日再複訊已坦承是施嘉華付款，並繳回犯罪所得6萬多元。

施嘉華也贊助和美鎮民邱姓代表候選人２次，共4 萬個文宣口罩，價值7萬2千元，直到檢調搜索時，施父傳簡訊給邱男說「邱代表，剛才口罩公司送帳單，麻煩請跟我二媳婦結算」，事先通報檢方在查了，暗示要配合，邱亦配合做偽證，但隔日檢察官複訊就坦承實情。

檢方查出，施嘉華來贊助伸港鄉某林姓村長候選人，製作1500支文宣筆，價值1萬500元，檢調搜索後，施父也即急找林男回取文宣筆費用，表示沒有給好處，林男也在施父車內交付１萬多元，掩蓋接受賄選。

施嘉華還贊助伸港鄉某陳姓女村長候選1萬9900元的文宣筆和文宣紙，手法如出一轍，檢調搜索後，施也要陳女簽名文宣品單據，並向陳女要回文宣品費用。

此外，施的妻子鍾女，去年也向線西鄉某柯姓女村長候選人表示要贊助價值7500元的文宣筆，被柯的先生拒絕，施妻仍將製作好文宣筆送到柯的服務處，柯姓夫婦不接受「行賄」，柯夫又跑一趟，到施的服務處退回7500元。

檢方指出，施嘉華父子和妻子，不思循循施民主正軌博取認同，變相提供同等價額之現金而賄選之方式，單獨或共同基於對於有投票權之人行求、期約、交付賄絡，邱、林、陳等，也無視選制度為民主基礎，貪圖小利而收受等同現金之免費宣傳品，還否認犯罪、企圖掩飾、狡辯，態度不佳，無視法律尊嚴，因此將施嘉華、施父、施妻、邱男、林男、陳女、陳男等7人起訴，並要求酌情從重量型，其中邱男有即時醒悟，積極配合調查，主動供出受賄偽證，尚知悔改，請審酌犯後態度，給予緩刑或從輕量刑之機會。