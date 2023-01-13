台南檢調偵辦台南正副議長賄選案，一度遭交保的國民黨議員李文俊，日前遭檢方聲押，惟台南地院認證據不足當庭請回，經台南高分院撤銷原裁定，發回更裁，台南地院今天上午開庭，李雖否認犯案，但所述均避重就輕，且涉案人彼此間供述有歧異，認有串供或滅證之虞，裁定羈押禁見，這也是本案收押的第6人。

台南地院指出，李雖否認違反公職人員選舉罷免法犯嫌，惟有聲押書內相關證物可資佐證，且本案涉案相關人等眾多，雖多已到案，惟均否認犯行，所述均避重就輕，彼此間供述也有歧異。

台南地院認為，本件雖有李與共犯間如手機等證物已被檢察官扣案，共犯也已羈押，惟扣案物未來所查知內容，尚待檢察官調查，且須與李或共犯間相互對質釐清，因此，不能因部分證據已扣案及部分共犯已經羈押，即遽認李無串供或滅證的可能性。

法官認為，李確有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，認檢察官的聲請為有理由，裁定羈押禁見。

檢調偵辦台南市正副議長選舉賄選案，傳喚議長邱莉莉、副議長林志展等11名被告，目前包括無黨團結聯盟前名譽顧問團長楊志強、民進黨前中執委郭再欽、台南市區漁會理事長林士傑、市議員李文俊及密友黃怡萍、市議員黃麗招等6人收押。