雲林家扶中心扶助的30戶弱勢家庭今（15日）在虎尾東區扶輪社贊助下到家樂福免費採買3000元年貨，社長顧吉程並額外贊助運動毛巾給每一戶。
虎尾東區扶輪社連續9年舉辦「迎春送暖快樂購活動」，每一年贊助30戶，讓受助家庭們採買過年所需物品年菜、年貨、日常用品等。
一位年輕媽媽帶著孩子採買表示，今年物價高漲，很多東西買不下手，除了買了年菜，還買清潔用品，準備下周大掃除，真的很開心。
雲林家扶主委陳燦勲感謝虎尾東區扶輪社出錢出力提供購物金，讓受助家庭溫馨過好年。
雲林家扶中心扶助的30戶弱勢家庭今（15日）在虎尾東區扶輪社贊助下到家樂福免費採買3000元年貨，社長顧吉程並額外贊助運動毛巾給每一戶。
虎尾東區扶輪社連續9年舉辦「迎春送暖快樂購活動」，每一年贊助30戶，讓受助家庭們採買過年所需物品年菜、年貨、日常用品等。
一位年輕媽媽帶著孩子採買表示，今年物價高漲，很多東西買不下手，除了買了年菜，還買清潔用品，準備下周大掃除，真的很開心。
雲林家扶主委陳燦勲感謝虎尾東區扶輪社出錢出力提供購物金，讓受助家庭溫馨過好年。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。