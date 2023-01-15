雲林家扶中心扶助的30戶弱勢家庭今（15日）在虎尾東區扶輪社贊助下到家樂福免費採買3000元年貨，社長顧吉程並額外贊助運動毛巾給每一戶。

虎尾東區扶輪社連續9年舉辦「迎春送暖快樂購活動」，每一年贊助30戶，讓受助家庭們採買過年所需物品年菜、年貨、日常用品等。

一位年輕媽媽帶著孩子採買表示，今年物價高漲，很多東西買不下手，除了買了年菜，還買清潔用品，準備下周大掃除，真的很開心。

雲林家扶主委陳燦勲感謝虎尾東區扶輪社出錢出力提供購物金，讓受助家庭溫馨過好年。