秦始皇統一天下後，實施許多空前措施，最著名的就是他陵寢裡有數以萬計的兵馬俑，素有世界第八大奇蹟之稱，兵馬俑製作方法更是令人好奇，因土兵陶俑形象各個不同且神態生動，還曾被傳兵馬俑是真人燒製而成，但此說法很快就被否定，近日大陸考古學家有了新發現，揭兵馬俑的明確製作方法。

根據陸媒報導，陝西省文物局近日發布2022年度陝西重要考古發現，指從2009年開始，考古團隊對秦始皇帝陵外圍的大型陪葬坑「一號坑」進行第三次挖掘，面積約430平方公尺，目前共發現220多件陶俑、陶馬16匹、戰車4乘及車馬器、兵器、生產工具等。

秦始皇帝陵博物院研究員申茂盛表示，一號坑的建築結構是框架式，與廂槨式陪葬坑相比，技術比較原始，由此可知，一號坑在陵園修建的時間較早，此外這次考古還取得更多突破，包括釐清武器的種類與配屬，他們還在俑坑發現第一面盾牌，確認「特殊俑」的職能，並初步釐清軍陣的排列規律。

申茂盛進一步說到，此次考古發掘還確定陶俑的製作程序，工匠將陶俑製作出大概形狀後，會先做細部雕飾，之後再黏接雙臂。而一號坑面積是秦始皇帝陵園外圍最大的兵馬俑陪葬坑，平面呈現長方形，總面積14260平方公尺，按照排列密度估算，出土陶俑、陶馬約6000件。