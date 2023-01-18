不少人靠投資增加資產，一名網友分享，身邊一位朋友從20歲開始當保全到35歲，靠著每月薪水和投資，讓他在15年內存到了700到800萬元的財富，引起網友討論，也讓原PO很好奇，按照朋友的條件，現在可以躺平了嗎？引起熱烈討論。

一名網友昨天在PTT上分享，朋友從20歲開始就在一棟豪宅當保全，每個月的薪水4萬5千元，而朋友很節儉，幾乎沒有任何娛樂，每個月至少拿3萬出來存股票，如今他35歲了，沒有女友也沒有房子，但是有700到800萬元的資產，不知道這樣能否躺平？

貼文引起網友討論，「月薪4萬5還能存3萬，真的佩服」、「生病都不夠花」、「要躺平ok了啦」、「選擇當保全不是早就躺平了嗎」、「沒結婚，也沒有生小孩的話，就很ok啊」、「保全可以做到退休，他花200萬買個套房就可以了」、「把存錢當成娛樂，他的生活過得很充實」。

另有網友說，這個金額是不是哪裡怪怪的？「每月存3萬，1年36萬，15年能存800萬？呵呵」、「保全15年來薪水都一樣？有8萬5千元月薪？」、「你朋友15年沒調薪，你信嗎？」甚至還有網有質疑，也許原PO的朋友真的很省，也靠著薪水存到不少錢，但要存到800萬不容易，家裡的人贊助多少？

而原PO也留言解釋說，朋友說剛剛開始當保全的時候，每個月的薪水只有4萬5千元，但現在每個月薪水大概是8萬5千元，讓他聽了超羨慕說，當保全當到出頭天，明明上班都在滑手機而已，收入卻屌打一堆人。