現在有許多人會列出條件尋找適合的另一半，台南街頭近日出現一名54歲女子貼出來的「徵婚啟事」，要求4有7無，要有車有房有擔當、存款500萬，不能有負債、不良習慣、不養寵物，不少人看到如此高的要求，不禁直呼「原來是在做夢」、「是梁靜茹給的勇氣嗎？」

一名女網友昨天在臉書「台南爆料公社」發文，貼出一張在台南中西區街頭看到的徵婚啟事，主角是一名54歲、身高158.5公分女子想找另一半，表示父母已過世，未來不打算生育。

根據徵婚啟事的內容，女子想找的理想男性年齡介於50至68歲，身高162公分以上，要有擔當、房子、車子及500萬存款，且不能有負債、賭博、抽菸、喝酒、吃檳榔、說髒話，以及養寵物。希望符合條件且有意願交往的男性，寫明住址、姓名、生日、身高、體重、興趣、家庭成員跟晚年想過的生活，投到指定信箱中。

許多網友看到這則徵婚啟事都傻眼，紛紛留言：「以符合她要的男生條件，娶外籍年輕的更實在」、「我若有500萬，還娶個老查某要幹嘛？」、「有寵物不行嗎」、「女的想生也生不出來了，這條自己要劃掉」、「女生繼續放著好了」、「睡吧，夢裡啥都有」。