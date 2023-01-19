有長期家暴記錄的陳姓男子疑不滿妻子聲請保護令，在2022年5月19日凌晨3時丟汽油彈放火燒厝，造成陳男妻子洪女與2名女兒及2歲孫子安全逃出，但2名女兒腿部灼傷，陳男縱火後逃逸遭逮，一審認為他故意對兒童犯殺人未遂罪判10年，檢方上訴認為量刑太輕，台南高分院今（19）日駁回，仍維持原判決。

警方調查，案發當時陳男凌晨回到官田妻子與女兒租屋處，先在後院潑汽油點火，女兒發現後嘗試用棉被沾水滅火，但火勢太大滅火無效，這時陳男又跑到前門處潑汽油點火，火勢一發不可收拾，洪女一家驚險從前門逃生。

台南市消防局凌晨3時03分獲報後，派出官田消防分隊等13車30人前往灌救，到場時平房已全面燃燒，陳的女兒說，是父親放的火。火勢約花15分鐘後撲滅，平房燃燒面積25平方公尺。因該處平房鐵皮屋頂與鄰房連接一起，消防人員確定其他2棟平房都已安全才離開。

幸運逃出的洪女，先至朋友家休息，陳男縱火後，在外遊蕩3、4個小時，清晨7點多回官田東西庄住處時，被埋伏員警逮捕。

根據調查，陳姓犯嫌平日無所事事，屢向其妻及女兒索討生活費用，妻子4年前就和女兒、孫子搬到官田市區信義街住處，且聲請保護令，但前年保護令失效，上周才再重新聲請，導致陳男心生不滿，持汽油桶前往其妻及女兒共同住處縱火，所幸洪婦等4人及時逃生。

台南高分院審理後認為，檢方上訴所指陳理由，與在高分院量刑審酌事項並無二致，所量處刑度復與罪刑相當原則及比例原則無悖，因此駁回維持原判。