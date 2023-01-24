工作人員將遭強風吹倒、損毀的作品，拉至岸邊檢修。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

強烈大陸冷氣團南下，台南鹽水「月津港燈節」有5件作品不堪強風吹襲，一片狼藉，市府文化局已協同藝術家等工作團隊全力進場搶修，文化局說，修復前若造成民眾觀展不便敬請見諒，也提醒前來參觀的民眾準備保暖禦寒衣物，並小心腳步、強風影響。

被譽為台灣最美水岸藝術燈節的「月津港燈節」，今年以「城裡的月光」為策展主題，4大燈區集結50組藝術團隊的75組藝術作品，自本月14日開展以來，市府估計吸引超過20萬遊客湧進鹽水賞燈。

但受到昨天開始的霸王級寒流影響，鹽水當地吹起超過9級強陣風，月津港燈節部分作品遭殃，包括藝術燈區「夜市蜃樓」、「綁架月亮」、「海之城」等3件作品，以及學生徵件燈區「穿梭」、「明月幾時有」等2件。

文化局表示，為了維護民眾觀展安全，目前燈區共5件受氣候影響而毀損的作品，均已拉至岸邊進行檢修，等待氣候狀況回穩後再進行下一階段修復。