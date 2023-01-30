由前副總統陳建仁領軍的新內閣名單稍早出爐，民眾黨批評，新內閣宣稱「溫柔堅韌」，溫柔在於蔡政府願意提高女性閣員比例，堅韌則是部會官員雷打不動，近8成留任，爭議閣員更佔65％，國人將繼續在立法院看見這群人的傲慢嘴臉，而留任不適任官員的陳建仁還沾沾自喜稱「延續蘇揆優秀政績」，嚴重與民意脫節。

民眾黨在臉書直言，千萬不要質疑蔡政府改革的決心，因為他們從來無心改革；蔡英文總統大言不慚說「政府團隊已經全面檢討、改進」，在在顯示民進黨離人民真的太遠，心中只有派系、沒有民意。

民眾黨指出，去年人民用選票向民進黨執政失能抗議，內閣改組歹戲拖棚花了62天才落幕，新內閣宣稱「溫柔堅韌」，然而內閣名單公布，民眾才發現所謂「溫柔」，是蔡政府終於願意提高女性閣員比例；所謂「堅韌」則是部會官員雷打不動，近8成留任，換湯不換藥怎麼帶領台灣開創新局？

民眾黨提及，2016年蔡總統上任以來，女性閣員比例長期偏低，2020年只有3位，全球排名第165，2022年女性閣員僅7.5％，性別比例嚴重失衡，如今才把比例提高到17％，距離國內長期推廣的「三分之一性別比例原則」還有一段距離。

民眾黨表示，2019年蘇內閣上台有超過7成閣員留任，這次更高達近8成，國人將繼續在立法院看見爭議官員的傲慢嘴臉，再怎麼用詞藻包裝，都無法掩蓋執政黨擺爛的意圖，像是奚落國人停電幾秒鐘就很敏感的經濟部長王美花、只想梭哈幫陳時中助選的衛福部長薛瑞元、瘋狂撒幣卻做不好農漁產管銷的農委會主委陳吉仲全數留任。

「將不適任閣員留任，陳建仁院長還沾沾自喜直言延續蘇揆優秀政績，嚴重與民意脫節。」民眾黨正告陳院長，新內閣沒有蜜月期，一交接就必須無縫接軌，處理超徵稅收、勞保年金改革、落實居住正義等工作，黨也將繼續強力監督政府。