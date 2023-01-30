全民健保愛心專戶自91年設立，獲捐最大金額的單筆捐款，專業投資人陳先生捐贈2000萬元善款，健保署長李伯璋日前親自致贈感謝狀給捐款人。健保署統計，111年接獲捐款達6423萬元，為愛心專戶設置以來接獲捐款最多的一年。

健保愛心專戶於年關前收到善心人士陳先生捐贈2000萬元善款，此為專戶自91年設立以來最大金額之單筆捐款。李伯璋感佩年青有為陳姓夫婦的善行義舉，以及對健保的支持和肯定，親自致贈感謝狀給捐款人。

陳先生是專業投資人，一直以來與陳太太秉持著「施比受更有福」的信念，認為如果自己的付出能讓很多人受惠，這才是金錢最大的價值，也覺得自己非常幸運，能夠有能力幫助急難時需要協助的人，因此長期行善捐助政府相關慈善專戶及慈善團體，以實際行動回饋社會，希望能讓社會共好。

陳姓夫婦聽聞郭姓友人曾捐款給健保愛心專戶，得知健保署是用來協助急難或生病的經濟困難民眾繳納健保欠費及近日推動分級醫療的就醫部分負擔費用，且認為健保是台灣很重要的社會安全基石，讓民眾每個月只需要繳交有限的保費，卻可以享受很好的醫療品質，這是全世界很多國家都做不到的事；所以希望盡自己一份力量，支持台灣的健保，特地於年前捐款助弱勢，讓這份愛可以延續給更多的人。

李伯璋表示，健保愛心專戶設立20年來，持續協助特殊境遇家庭、弱勢兒少、身心障礙、重大傷病、獨居老人或發生重大變故等弱勢民眾，累計協助超過4萬人，協助金額超過2億元。回顧歷年愛心捐款情形，有些民眾一次性大額捐款，有些善心人士則長期默默捐助健保愛心專戶，積沙成塔。渠等捐款之動機，有感念健保及醫護曾提供自己或家人照護的因素、愛心助人照護弱勢的想法，更有曾受惠於愛心捐款之民眾，在行有餘力後，回饋健保愛心專戶之舉。

李伯璋指出，在疫情期間，更多民眾體認到健保與醫療的重要性，感謝健保為台灣人民帶來的福祉，並肯定健保署一直以來保障弱勢不遺餘力，而發心捐款回饋健保。111年接獲捐款達6423萬元，為愛心專戶設置以來接獲捐款最多的一年，並運用愛心捐款3143萬元協助經濟困難民眾繳納健保欠費，也是歷年協助金額最多的一年。

李伯璋擔任健保署長任內6年8個月，極力推動健保愛心專戶應發揮最大財務運用效益，務實助民解民眾燃眉之急。他也由衷感謝所有捐款人士，無論捐款金額多寡，愛心都是一樣，同時也代表所有受過幫助的民眾表達感謝之意；相信透過大家的齊心協力，善的迴力效應將生生不息。健保愛心捐款資訊及補助成果請至健保署網站（https://gov.tw／4ps）查詢。