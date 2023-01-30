「廣福軒」祭祀禮品店因店前道路寬，特別製作長42台尺、高5公尺的超大炮城，是鹽水市區最大的炮城。（張毓翎攝）★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

台南鹽水蜂炮進入倒數階段，此時走訪鹽水市區，可見街道上一座座布棚，裡面架設即將在周末施放的蜂炮、煙火。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

幸運的話，還可見到王船等特殊造型的炮城。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南鹽水蜂炮進入倒數階段，組裝炮城的廟宇、住戶，近日加緊趕工「綁蜂仔」，此時走訪鹽水市區，可見街道上一座座布棚，裡面架設即將在周末施放的蜂炮、煙火，而受限於道路寬度，市區炮城規模通常只能達36台尺寬，位於三福路的「廣福軒」祭祀禮品店因店前道路寬，特別製作長42台尺的超大炮城，成為鹽水市區最大的炮城。

鹽水蜂炮受疫情影響，前年採集中在鹽水武廟前廣場施放，去年則採4線進行定點施放，相較以往沿街開炸的場景稍顯遜色，不過疫情趨緩後，今年恢復傳統模式辦理，加上活動兩天恰逢周末假日、月津港燈節活動期間，主辦單位預估吸引比前2年更多的人潮。

「廣福軒」負責人張哲嘉說，為了感念關聖帝君神威顯赫，讓親友在過去一年平安健康，今年特別製作超大炮城獻給神明，這座炮城總共裝了20萬支蜂炮及各式煙火，多虧10多位朋友情義相挺，犧牲春節年假幫忙組裝，讓這座炮城接近完工，預計元宵節當天晚上9點前施放。

他也提到，近年來，有些不懂習俗的人喜歡擋在炮城前，不過這種「擋蜂」行為，其實對神明不敬，因為蜂炮是要獻給神明助長神威，因此呼籲遊客想體驗「犁蜂炮」，可以隨著神轎前進，但千萬別擋在炮城前，阻擋蜂炮射出。

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