買房成家是許多人的夢想，但凡事總得量力而為。一名月薪5萬的男網友透露，女友每月收入僅3萬，想和他一起貸款買房，卻專找超過千萬以上的透天物件，還說不希望依賴父母，讓男網友聽了備感壓力，只好上網求救。貼文一出，不少鄉民狂勸「放生」，不過有另一派人認為，這名女友很有投資眼光。

原PO在PTT八卦版以「女友月薪3萬，一直看1千多萬房怎麼辦？」為題發文，表示最近和女友聊天時，常會聊到買房、置產的話題，接著女友就會瘋狂分享各種買房訊息給他，原PO想買的房型是「3房大樓」，而女友則偏好「千萬透天厝」，兩人一直無法達成共識。

原PO詢問女友，父母是否會贊助買房基金？得到的回覆卻是：「不希望我們依賴父母」，女友希望兩人能一起扛起30年房貸，還說要「貸好貸滿」，讓月薪5萬的原PO相當頭痛，因此上網發文請益，「是不是該叫她看清現實？還是該看清現實的是我？」

貼文曝光後，一票鄉民留言狂酸，「放生啊」、「是你該看清現實沒錯」、「反正是你要出錢，她當然看貴的」、「5萬想貸30年，真的洗洗睡」、「直接說銀行不會過比較快唷」、「名字不要登記在她名下，買了再結婚」、「你不買還有別人會買給她，嘻嘻」、「女友可能一個月20萬啊，不要戳破」。

不過，也有網友認為，透天厝比大樓還要保值，過了30年大樓變老舊，但透天厝可以隨自己的意思改建，「好好珍惜她吧，1千多萬的透天都是鄉下，這年頭願意吃苦住鄉下的女孩不多了」、「說不定她存款500萬啊」、「這個女友懂投資房地產，不要隨便放生」、「兩人加起來月薪8萬，看千萬房是可行的，想辦法往上衝加薪吧」。