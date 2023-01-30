電梯大樓是許多人的購屋首選，但是要買高樓層還是低樓層好，有許多眉角，裝潢平台《PULO裝潢》分析電梯大樓各樓層的利弊，認為購屋的黃金樓層並非越高越好，而是買在6至10樓的中樓層，視野好又沒有噪音蚊蟲，價格又比高樓層低，是最搶手的樓層。

《PULO裝潢》日前在IG指出，高樓層的房屋採光好、視野遼闊，空氣較流通，隱密性也高，日後房屋周邊區域開發後，視野也不易被遮蔽，但價錢比中低樓層來高。以及樓高15層以上可能有水壓不足的問題，部分社區會將「中繼水箱」設置於12~14樓間，容易成噪音及潮濕，頂樓還有太陽曝曬、室內悶熱的問題。

《PULO裝潢》表示，低樓層適合家中有長輩或行動不便的人，價格較便宜。不過因樓層較低，採光和隱密性相對差，還有馬路上噪音及振動的問題，景觀也容易被遮蔽。並且部份建案的2、3樓大多為公設管線轉折處，堵塞時容易淹水，噪音也更多，而4樓也常因諧音成為民俗禁忌。

最後《PULO裝潢》說，中間樓層多為6~10樓，視野、採光較低樓層來得好，也不易受噪音、蚊蟲影響，舒適度大幅提升，若不幸碰上消防災害，救災可及，重點是費用比高樓層低，通常是比較搶手的黃金樓層。但不管樓層高低都各有利弊，購屋前還是要先考量自己的需求為主。