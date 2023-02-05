對於今年的大陸經濟，外國企業與國際機構怎麼看？據央視報導，近日走訪眾多外國商會等業者對大陸經濟增長預期持續改善。中國美國商會會長何邁可表示，大陸經濟增長在世界名列前茅，同時高端製造業加快發展，在全球供應鏈中的地位、消費者的重要性也越來越重要，對於美國企業來說，中國市場不是「可選項」，而是「必選項」。

中國德國商會華北及東北地區執行董事晏思也表示，德企新年將尋找在大陸投資的新增長點，除了一線城市，二、三線城市也在呈現出投資潛力。此外，在產業鏈、供應鏈升級，推進能源綠色轉型等領域未來仍有廣闊合作空間。

晏思也展示一份剛剛編制完成的《德國企業信心調查報告》，顯示77％的會員企業對於大陸經濟增長充滿信心，電子、汽車、化工等高技術產業成為德資企業擴大投資的熱門之選。

此外，包含聯合國、國際貨幣基金等國際組織也相繼調高對今年大陸經濟成長預期。一些大型國際金融機構也紛紛上調，例如摩根士丹利從5％上調至5.7％，高盛集團從4.5％上調至5.5％。