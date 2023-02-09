該家火車和工業軟體製造商在第一財季(10~12月)主要的工業業務獲利達到26.9億歐元，優於該公司繪製的分析師預期25.0億歐元。

執行長Roland Busch說，在公司處理了積壓訂單問題之後，2023財年起步強勁，並讓公司有信心提高全財年展望。

與其它工業企業一樣，西門子去年的訂單量出現大幅增長，原因是客戶提前下訂單，希望能避開物流干擾和半導體晶片等關鍵零件短缺所造成供應鏈中斷問題。

該公司還上調了全財年獲利指引，預期每股盈餘在8.90至9.40歐元之間，高於此前預期的8.70至9.2歐元區間。

預計大部分的成長會來自數位工業部門，例如西門子的工廠自動化業務，而智慧基礎建設的表現，也提升了銷售和獲利的財測。

財務長Ralf Thomas說，已經暫時和刻意地累積關鍵庫存，以便在未來幾個月滿足客戶需求。

西門子在10~12月的營收年增8%，為180.7億歐元，淨利來到16.4億歐元，歸屬股東淨利為14.8億歐元，符合預期。

西門子股價在周三仍下跌了0.57%，報140歐元。

西門子的感測器、零件和軟體被用於工廠、運輸系統和建築物，該公司的業績被視為整體工業經濟健康狀況的指標。