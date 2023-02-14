景碩董事會亦通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利6.5元、創歷年新高，但盈餘配發率僅約42.02％、為2009年以來近13年低點。不過，以13日收盤價105元計算，現金殖利率達6.19％。公司將於5月31日召開股東常會。

景碩2022年第四季合併營收86.14億元，季減25.19％、年減13.46％，為近7季低點、仍創同期次高。不過，營業利益22.41億元，雖季減23.19％、仍年增25.23％，創同期新高、歷史第三高，使毛利率41.78％、營益率26.02％雙創新高。

由於步入產業淡季及BT載板需求疲弱，加上新台幣匯率強升導致業外虧損增加，景碩去年第四季歸屬母公司稅後淨利11.91億元，季減達44.87％、年減12.62％，為近1年半低點、仍創同期次高，每股盈餘2.64元。

累計景碩2022年合併營收416.26億元、年增16.69％，連3年創高。營業利益再創99.63億元新高、年增達99.09％，使毛利率38.12％、營益率23.94％分創近16年、近15年高。歸屬母公司稅後淨利續創69.76億元新高、年增達80.79％，每股盈餘15.47元亦創新高。

景碩受BT載板需求及售價疲弱影響，去年第四季營運明顯轉弱，加上新台幣強升干擾，使當季營收及獲利、全年獲利表現均遜於美系外資預期。不過，ABF載板占比提升帶動產品組合優化，使去年第四季毛利率、營益率續揚，表現則優於美系外資預期。

景碩2023年1月自結合併營收21.22億元，月減24.79％、年減36.72％，降至近23月低點，仍創同期次高。美系外資預估景碩首季營收將季減11％、年減17％，降至近2年低點，毛利率續降至35％，使稅後淨利季減28％、年減29％，降至近7季低點。

美系外資預期ABF載板今年供過於求狀況、BT載板首季售價季減幅度均將高於先前預期，考量需求疲軟及售價下滑導致營收疲軟和毛利率預期下修，調降景碩2022～2024年每股盈餘（EPS）預期分別調降1％、8％、10％，目標價調降3％至87元，維持「減碼」評等。

亞系外資則認為，ABF載板上半年平均售價（ASP）和毛利率承壓，但在下半年可望改善下，全年仍呈現供不應求狀態，惟供給缺口將縮減低於5％。BT載板因智慧手機及記憶體需求疲弱，需求仍然低迷，跌勢趨穩將是下半年景碩營運復甦關鍵。

亞系外資預期景碩營收及毛利率將在首季落底，自第三季起較顯著復甦。今年ABF載板營收成長8％、但BT載板營收衰退26％，使整體營收衰退7％，毛利率及營益率持平。將2022～2024年EPS預期調降8％、32％、30％，目標價降至156元，仍維持「優於大盤」評等。