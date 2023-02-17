新唐今天下午舉行線上法說會，由董事長蘇源茂及總經理楊欣龍主持，通膨升息衝擊終端消費，半導體產業於去年下半年反轉，新唐營運也受到衝擊，2022年第4季營收為95.69億元，季減8%，營業毛利為38.16億元，年減10.97%，單季合併毛利率為39.88%，季減1.34個百分點，營業淨利為6.54億元，季減39.47%，營業淨利率為6.84%，稅後盈餘為7.12億元，季減24.57%，單季每股盈餘為1.7元。

就各產品比重來看，車用產品佔比為44%，通訊產品佔比為21%，消費性產品佔比為21%，電腦產品佔比為14%。

新唐2022年合併營收為418.72億元，營業毛利174.94億元，營業利益為44.77億元，歸屬於母公司業主淨利42.2億元，每股盈餘為10.06元。

新唐總經理楊欣龍表示，2022年第4季主要產品線持續於目標應用領域取得佳績，車用及工控領域上，通過由SGS Japan進行的ISO/SAE 21434汽車網路安全管理系統評估(CSMS)審核，馬達控制晶片亦成功導入台灣電動機車應用以及推出首顆基於雙核64位元 Arm Cortex-A35及Cortex-M4內核之MA35D1系列微處理器，可應用於需要高效能邊緣運算的工業物聯網市場。

在通訊領域方面，我們CSP MOSFET應用在手機及穿戴式裝置的年對年市占率持續增加，用於光收發模組解決方案之NuMicro M030G/M031G系列微控制器則獲得「2022 AspenCore全球電子成就獎–年度微控制器/介面產品獎」及「EE Awards Asia-亞洲金選獎」台灣產品獎的年度金選潛力標竿獎。

在電腦領域上，除推出全球首創內建e-Marker的USB 4 re-timer，並符合最新的USB4,USB3.2,Thunderbolt 3 DisplayPort 2.0,DisplayPort Alt Mode標準外，我們CSP MOSFET也成功導入筆電電池保護的新應用，並且已通過客戶的驗證；在消費性產品上，我們可應用於空調系統的inverter MCU本季也成功導入大陸新客戶，以上皆為公司在新產品開發、新客戶及新應用佈局上的具體成果。

展望今年，蘇源茂表示，無論什麼產品都有需求調整，一般台灣產品設計公司釋放出訊息不是第1季就是第2季落底，我們認為本季是相對低，下季開始回升，大陸解封對市場有一定程度幫助，我們也有一定的期待，像手機因為最早調整，接下來可能回來比較快，其他如：TV也有點回來了，至於PC還不明朗，我們認為第1季毛利率會再往下一點，下一季開始無論營收或毛利率都會慢慢恢復，第1季跟去年第4季相比，季減幅度會比上季幅度小，好一點。

在車用方面，蘇源茂表示，車用分為車內DSP及電池管理晶片兩塊，其中車內DSP產品大部分客人在日本，我們努力往非日本地區客人發展；EV相關的電池管理晶片過去受限於產能，今年產能擴增，可以提升我們對大陸需求的支持。

法人詢問中美對抗下供應鏈移轉對新唐的影響，蘇源茂表示，大陸扶植IC產業，競爭會比較激烈一點，我們會更積極發展其他地區，提升我們公司產品價值，把生意擴散到非大陸地區。

至於BMC(遠端控制器晶片)何時貢獻業績？楊欣龍表示，我們BMC跟微軟合作依照進度中，預計2024年開始貢獻業績，我們產品兩年前就獲另一家搜索引擎採用，業績逐年上升，我們預期微軟案子也會逐年上升。