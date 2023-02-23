公司指出，第4季合併營收218億元，季減22％，年減9.7％，主要因智慧型手機進入產品周期尾聲，且大尺寸平板受季節性庫存調整故出貨量下降。第4季小尺寸（7吋以下）產品營收較上季減少49.2％；然而受惠於新品上市，第4季7-11吋平板電腦產品整體營收季成長約11.4％；而筆電及大尺寸平板電腦產品（11-16吋）因受到終端需求趨緩及客戶庫存調整影響，單季營收下滑37％。由於營運規模縮減，第4季營業毛利降至7.5億元，營業毛利率為3.4％。

第4季原物料成本金額為180.9億元，占營收比重由前季84.5％降為83％。人工成本為15.3億元，季減8.3％，占營收比重由第3季6％增加為7％，主要大陸新冠疫情使勞動市場緊縮。第4季折舊費用維持9.2億元，整體營業費用為9.5億元，季增11％，主要因前季處份使用權資產產生利得加上預估費用迴轉，使第3季營業費用較低。受到營收規模下滑影響，第4季營業損失2.1億元。

淨利息收入約為0.16億元，而受到人民幣兌美金升值影響，認列外匯虧損約0.5億元，其他業外收入2.7億元，每股盈餘0.05元。

2022年下半年通膨升溫及全球經濟衰退，TPK全年營收為971.8億元，較前一年度下降5.7％。全年產品出貨量約9,000萬台，較2021年下滑14.7％。營收結構方面，中、大尺寸產品營收持續成長，2022年7-11吋及11-16吋營收占比合計達78％，較前一年度73％成長。

受惠於有利產品組合，2022年營業毛利41.1億元，年成長9.2％，整體營業利益5.5億元，年成長75.1％。公司全年營業毛利率及營業利益率分別為4.2％及0.6％，較2021年3.7％及0.3％增加。但受到全球財政緊縮政策及金融市場風險趨避，業外收益減少。此外，因稅務負債增加致2022年全年稅後淨利為5.4億元，較2021年下滑49.1％，每股盈餘1.34元。

第4季資本支出約2.6億元，2022年全年資本支出約6.9億元，較前一年度8億元略減。第4季EBITDA為13.4億元，合計全年EBITDA為62.3億元。截至2022年底，帳上仍維持淨現金約99.4億元。