研華2022年營收及獲利雙創歷史新高紀錄，年對年分別成17%及30%，全年營業毛利率回升至38.0%，合併稅後淨利為107.57億元，淨利率15.6%，全年每股稅後盈餘達13.85元。研華日前董事會通過盈餘分派案，維持高配發政策將經營成果與股東共享，合計每股配發11元(含：現金股利10元及股票股利1元)，創歷年新高，本案將交付112年股東常會承認後通過。

展望2023上半年，研華綜合經營管理總經理暨財務長陳清熙表示，景氣趨緩及區域市場的不確定性猶在，然全球能源轉型與淨零政策蔚為趨勢，研華在工廠自動化、再生能源基礎建設、EV電池及充電樁設備、智慧醫療等重點應用領域，已集結產品研發能量與在地技術團隊以迎接產業新契機，並於AIOT物聯網產業發展上，深化與共創夥伴合作。法人預估，研華2023年第一季營收表現將維持5.50-5.70億美元(新台幣約165.82億元至171.85億元)水位，季減0.01%-3.52%、年增2.86%-6.60%，營業毛利率居於37.0%~39.0%間，整體營運仍可望呈現穩定成長。

此外，研華北美子公司因應在地營運成長及未來布局所需，確定於2023年第二季在美國Tustin, California租地分期開發新總部園區；第一期規畫動土建置總樓板面積約5200坪的一棟六層樓辦公大樓與一棟廠房，並預計2025年下半年遷入，該園區將充分展現研華的品牌形象、物聯網技術和北美發展的願景，其園區主視覺設計也將與台灣物聯網共創園區相同一致。