二月營收以區域別來看，日本市場表現最為突出，單月營收年成長35%，合計北亞市場年增25%。北美及歐洲市場則呈現個位數增長。

事業群表現而言，嵌入式物聯網平台事業群(Embedded-IoT Group，EIoT)及物聯雲暨影像科技事業群(Industrial Could & Video Group，ICVG)表現最佳，分別年成長22%及63%。應用電腦事業群(Applied Computing Group，ACG)及服務物聯網事業群(Service-IoT Group，SIoT)則因去年值出貨旺季基期偏高，年對年呈雙位數衰退。

若以累計至二月營收來看，區域別以日本及歐洲市場表現較為強勁，年對年分別增長36%及14%，北美市場為個位數增長。而大陸、台灣及新興市場因客戶仍處於庫存調節期，年對年表現相對疲弱。各事業群表現方面，以嵌入式物聯網平台事業群(Embedded-IoT Group，EIoT)、物聯雲暨影像科技事業群(Industrial Could & Video Group，ICVG)表現最為強勁，年對年分別成長17%及34%。而工業物聯網事業群(Industrial-IoT Group，IIoT)及服務物聯網事業群(Service-IoT Group，SIoT)則雙位數年減。