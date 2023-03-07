康康今出席「2023《百味人生》百變康康巡迴演唱會」活動。（羅永銘攝）

康康被問到荒山亮一事，直呼清官難斷家務事。（羅永銘攝）

康康今（7日）出席「2023《百味人生》百變康康巡迴演唱會」活動，現場捐出價值30萬元門票，招待200位弱勢家庭學童觀賞演唱會。被問到金曲歌王荒山亮遭控性侵，被索取100萬和解金，康康說：「人在江湖飄，哪有不挨刀！我跟我太太認識時在香港，當然也有做那件事，我們現在婚姻很幸福，一切在於女孩子的感受，如果太太說我性侵，我跳到黃河也洗不清。」

康康表示，他看到新聞後，有傳line「危機處理很重要，小心謹慎」給荒山亮表達關心。康康認為，「如果有不舒服，當下就要去（報警），怎麼會事隔3個月，還要討100萬？飯局妹也沒那麼貴！」他也強調不清楚荒山亮的狀況，清官難斷家務事，自己就是用好朋友的角度關心他。

康康是國台語雙聲道的實力派唱將，將於5月27日、6月3日分別在高流、北流舉辦大型演唱會，今天第一次進團練唱，已選出3、40首經典歌曲，今除了捐贈公益門票招待清寒學童看台北場演唱會，康康也希望邀請6對佳偶去看高雄場演唱會，因為那天正好是他結婚12周年紀念日。

他笑說，這是最後一次辦這麼大場的演唱會，因為壓力滿大，以後舉辦小場就好。不過他是長賣型，對自己票房有信心，「康康是比較成熟的人，我的粉絲都老了，不是秒殺的，目前票房已有6、7成，還有兩個月，時候賣出8成5、9成應該沒問題。」