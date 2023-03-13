梁男入獄後猝逝，橋頭地檢署將於14日複驗，釐清死因。（本報資料照片）

高雄一名梁姓男體操教練因為性侵多名未成年女選手，由於他始終不認罪，最高法院依強制性交罪判處他6年10月定讞。梁男於今年2月到高雄第二監獄服刑，疑似因為慢性疾病等因素猝逝。橋頭地檢署將於明（14）日複驗，釐清死因。

梁男曾被指控性侵多名未成年的學員，甚至以體操成績升學、「不服從即消極訓練」等理由脅迫小雅（化名），對小雅連續強制性交。這令小雅感到相當痛苦，因此罹患憂鬱症。

梁男對於另一名學員小芳（化名）則佯稱，跟老師保持良好關係，就可以進入師範學院就讀，進而擔任教職，以及「你可以試試看不是你，老師會讓你知道不是你的話會怎麼樣」，脅迫與小芳發生性關係。

梁男在此前法院審理時，他對於利用權勢與女子性交等都不認罪。法官認為，梁男以成績與升學等為由脅迫未成年女子，已經構成強制性交罪。

梁男於今年2月23日向檢方報到後發監，被送往高雄第二監獄服刑。但梁男於3月9日因為疑似敗血性休克而不治。家屬雖然對獄方的處置沒有提出質疑，檢方為求慎重，將於14日複驗，釐清死因。