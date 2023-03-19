BLACKPINK襲台，首日高捷日運量達25萬6252人次，比跨年夜多出6700人。圖為人潮疏散畫面。（高捷公司提供／崔正綱高雄傳真）

韓國人氣女團BLACKPINK昨日來台開唱，吸引大量粉絲到場。高捷公司表示，昨日預估R17世運站出站人數超過3萬人次，捷運全日運量為25萬6252人次，比跨年夜24萬9552人次還多出6700人。捷運警察也出動約50名警力在世運站捷運出口及月台層與捷運公司員工共同分流，防止踩踏事件發生，約晚間11時35分疏散完畢。

BLACKPINK昨日到高雄世運主場館開唱，吸引大量粉絲湧入到場觀看，高市府擔憂交通壅塞，除了對周邊道路交管外，還成立應變小組監控車流狀況。交通局表示，捷運加密、台鐵加開班車外，散場時更加派40輛接駁車投入輸運直達左營高鐵站。演唱會整體疏運狀況良好，於晚間11時35分前順利疏散完成，於110分鐘內順利完成疏運，比事先預估提早10分鐘達標。

高捷公司指出，昨日預估搭乘捷運從R17世運站出站前往演唱會場的人數超過3萬人次，截止晚上11時40分，全日總運量為25萬6252人次，突破了25萬人次，還比跨年夜24萬9552人次還多出6700人。

捷運警察指出，共出動約50名警力在世運站捷運出口及月台層與捷運公司員工共同分流及人流管制方式逐步疏導散場觀眾，防止踩踏情形發生，約晚間11時35分疏散完畢，過程順利平和。