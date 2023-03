南韓超夯女團BLACKPINK於18、19日於高雄世運主場館展開連2天的演唱會,讓全台歌迷陷入瘋狂,現場湧入4.5萬人入場,也吸引侯佩岑、小S、郭書瑤、小禎、楊謹華、楊祐寧等多位台灣藝人爭相朝聖。而BLACKPINK成員也在唱完兩天各107分鐘的演唱會後,火速飛回韓國繼續忙碌的工作行程,不過20號晚間人氣成員ROSÉ便特別在個人IG上發出當天的後台照,並特別點名高雄讓粉絲們再度嗨爆。

BLACKPINK雖來台只停留短短幾天便火速趕回韓國,參加英國歌手哈利史泰爾斯(Harry Styles)於首爾舉辦的巡迴演唱會,並積極為即將於3/31號推出個人首張專輯的JISOO宣傳,但被封為「澳洲野玫瑰」的ROSÉ也沒有忘記台灣的粉絲,她在昨日晚間特別在個人IG上PO文表示「BP ♡ KAOHSIUNG」並曬出多張後台辣照,令粉絲們看了相當感動,紛紛留言「歡迎再來高雄」、「妳是這世上最美的女生」、「美麗和智慧兼具的完美女孩」。就連修杰楷、艾瑞絲、林進等多位藝人及網紅也現身在她的留言串當中,可見她們的高人氣。

BLACKPINK 4位人氣成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa在兩場高雄演唱會一連帶來23首歌曲,表演時間長達107分鐘,期間她們除了以英文與粉絲們互動外,Jennie還用中文奶音呼喊「高雄」,讓台下粉絲嗨翻天,Rosé也同樣感謝粉絲特別準備的粉紅應援海,使她興奮到多次大喊「謝謝高雄」,4人也在演唱最後一首夯曲《AS IF IT'S YOUR LAST》後於精采的煙火秀中圓滿結束,令全場粉絲留下美好回憶。