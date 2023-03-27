高市觀光局二度聯合稽查，這次在11家飯店中，查獲城市商旅德立莊博愛館1晚售價1萬3365元，超出備查價格，予以重罰3萬元。（柯宗緯翻攝）

高市觀光局二度聯合稽查，這次在11家飯店中，查獲城市商旅德立莊博愛館1晚售價1萬3365元，超出備查價格，予以重罰3萬元。（柯宗緯翻攝）

4月1日高雄有三場演唱會齊發，包括五月天、張惠妹、大港開唱，卻有不肖飯店業者開出天價，讓消費者當冤大頭。高市觀光局二度聯合稽查，這次在11家飯店中，查獲1家違規，城市商旅德立莊博愛館1晚售價1萬3365元，超出備查價格，予以重罰3萬元。

觀光局長高閔琳指出，觀光局3月14日會同消保官稽查房價後，22、23日再度出擊，並聯合市府相關單位至11家飯店展開稽查，並查獲1家違反規定，城市商旅德立莊博愛館高級雙人房4月1日售價1萬3365，較備查價1萬1000元暴漲21.5％、2365元，依據《發展觀光條例》規定，處以3萬罰鍰。

高閔琳進一步指出，稽查項目包含是否投保公共意外責任險、有無辦理建物公安申報、消防安全檢修申報、出售之客房價格是否高於備查房價及環境衛生等全面檢視。

御宿集團總裁劉坤福表示，近期市府推動演唱會經濟，吸引不少來高旅客，對於自身旗下飯店，也秉持「價格謙虛、品質驕傲」來服務。他疾呼，旅宿同業勿殺雞取卵，惡意哄抬房價，才不會扼殺了正在復甦的國旅市場。

高雄福華經理劉佳貞認同說，高雄近年來各項活動都打造許多觀光亮點，是旅遊台灣首選城市，今年更舉辦多場大型演唱會，為旅宿市場迎來商機，而不惡意哄抬、維持穩定的平假日房價策略，至為關鍵。