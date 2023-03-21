藝人林俊傑（JJ）近期舉辦出道20年巡迴演唱會，並在3月份於香港一連舉辦6場演唱會，讓當地粉絲粉絲陷入瘋狂，但開唱至今也惹出不少風波。除了在17日的演唱會有台下粉絲爆發肢體衝突外，也傳出19日晚間的演唱會原本邀情香港當紅男團MIRROR中的成員Ian（陳卓賢）擔任表演嘉賓，不料最後卻臨時取消嘉賓環節，讓Ian相當傻眼，甚至氣到退追林俊傑的IG。

林俊傑在19日的《JJ20 世界巡回演唱會》上，原本找來香港當紅男團MIRROR中的「最強唱將」Ian擔任表演嘉賓，讓粉絲們又驚又喜，而Ian也現身會場參與彩排行程，不過到了演唱會當晚卻遲遲不見Ian登台，讓台下歌迷相當錯愕。隨後便有消息傳出，林俊傑原本以為表演嘉賓為MIRROR 12位全體成員，後來才知道原來只有Ian獨自上場，而林俊傑的團隊中有人提議也讓其餘的MIRROR成員上台伴舞，但Ian覺得與當初談的內容不符，感到不被尊重憤而離開，過沒多久也被人發現他的IG已取消追蹤林俊傑。

對此，林俊傑演唱會的香港區監製也火速出面發出道歉聲明，表示因雙方溝通有誤，導致表演形式上出現嚴重落差，最後在雙方一致決定下才取消嘉賓環節，並向林俊傑、Ian、MIRROR、主辦單位及所有歌迷表達最大的歉意。

而MIRROR的經紀人花姐（黃慧君）事後也出面回應，表示已收到相關主辦方的道歉，期待將來還有合作的機會，並預祝JJ剩下的香港演唱會能演出成功。